Udine celebra il suo Carnevale con la sfilata | ecco i vincitori

Il Carnevale di Udine si è svolto ieri, attirando moltissime persone nonostante il cielo grigio, perché la tradizione e la voglia di festa sono più forti del maltempo. La sfilata dei carri ha attraversato il centro storico, con gruppi colorati e musica dal vivo, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Migliaia di spettatori hanno seguito il corteo, applaudendo i partecipanti e i vincitori delle varie categorie. Tra le strade affollate, alcuni bambini si sono divertiti a lanciare coriandoli, mentre i volontari hanno distribuito dolciumi ai più piccoli.

Trenta, tra carri e gruppi in maschera, hanno sfilato tra le vie del centro storico udinese affollato da migliaia di famiglie. Musiche, colori e tanto divertimento per il secondo anno della nuova mascherata udinese Il Carnevale udinese ha riempito le vie del centro. Nonostante il meteo incerto, migliaia di persone sono accorse in città per l’appuntamento più atteso del periodo: la sfilata dei carri, con i gruppi accompagnati da musiche e coreografie, che ha scatenato l’entusiasmo dei partecipanti. Per tutto il pomeriggio la carovana di carri, bande e gruppi mascherati ha animato il centro storico con musica, coriandoli e scenografie spettacolari provenienti da tutto il Triveneto e anche dall’estero.🔗 Leggi su Udinetoday.it Udine celebra il suo Carnevale con la sfilata dei carri Udine ha vissuto un grande momento di festa quando il Carnevale ha invaso le strade del centro, attirando migliaia di persone nonostante il cielo nuvoloso. Udine si colora di carnevale, torna la sfilata dei carri allegorici: ecco quando sarà Udine si prepara a tornare nel vivo del Carnevale con la sfilata dei carri allegorici. Carnevale 2026 di San Matteo della Decima #perte #carnevale #carro #Pundgàz #musica #coriandoli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Udine celebra l'amore che resiste al tempo: la festa per le coppie più longeve; Bocelli a Gemona per ricordare l’Orcolat: il Friuli celebra 50 anni di rinascita; A San Valentino Udine celebra le 147 coppie insieme da più di 50 anni; Impressionismo e modernità a Udine. Capolavori dal Kunst Museum Winterthur: Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky e altri. Udine omaggia Guido Guidi con due mostre imperdibiliUdine celebra Guido Guidi con due grandi esposizioni che ne ripercorrono il pensiero, la poetica e il profondo legame con il Friuli Venezia Giulia. Un doppio imperdibile appuntamento per celebrare uno ... ilgazzettino.it A San Valentino Udine celebra le 147 coppie insieme da più di 50 anni. Festa per i matrimoni più longevi tra ricordi, testimonianze e battute #ANSA x.com La Santa Messa è stata celebrata dall’arcivescovo di Udine Riccardo Lamba - facebook.com facebook