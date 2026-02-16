Udine celebra il suo Carnevale con la sfilata dei carri

Udine ha vissuto un grande momento di festa quando il Carnevale ha invaso le strade del centro, attirando migliaia di persone nonostante il cielo nuvoloso. La sfilata dei carri ha portato colori vivaci e musica coinvolgente, con gruppi mascherati che ballavano e si esibivano lungo il percorso. Un corteo di carri decorati con stoffe e luci ha attraversato le vie, creando un’atmosfera di allegria e caos. La partecipazione numerosa ha dimostrato quanto questa tradizione sia ancora radicata tra i cittadini.

Trenta, tra carri e gruppi in maschera, hanno sfilato tra le vie del centro storico udinese affollato da migliaia di famiglie. Musiche, colori e tanto divertimento per il secondo anno della nuova mascherata udinese Il Carnevale udinese ha riempito le vie del centro. Nonostante il meteo incerto, migliaia di persone sono accorse in città per l'appuntamento più atteso del periodo: la sfilata dei carri, con i gruppi accompagnati da musiche e coreografie, che ha scatenato l'entusiasmo dei partecipanti. Per tutto il pomeriggio la carovana di carri, bande e gruppi mascherati ha animato il centro storico con musica, coriandoli e scenografie spettacolari provenienti da tutto il Triveneto e anche dall'estero.