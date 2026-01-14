Giornata di festa a Campalto per il carnevale con la sfilata dei carri allegorici

A Campalto si svolge una giornata dedicata al Carnevale, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. L’evento include mercatini, giostre, pesca di beneficenza e stand gastronomici presso Piazzale San Benedetto, offrendo un’occasione di incontro e divertimento per tutta la comunità. Un momento di festa che anima il quartiere, mantenendo viva la tradizione del Carnevale in un ambiente piacevole e famigliare.

Una giornata all'insegna del Carnevale a Campalto, con mercatini, giostre, pesca di beneficenza e stand gastronomico in Piazzale San Benedetto. Il momento clou di domenica 15 febbraio sarà la sfilata dei carri allegorici, a partire dalle ore 15.

Bardolino si prepara a vivere una giornata di festa, colori e tradizione in occasione del Carnevale! Sabato 7 febbraio 2026 Iscrizioni entro il 28 gennaio [email protected] www.bardolinotop.it facebook

