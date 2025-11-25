Ucraina svolta nei negoziati | Kiev accetta la bozza concordata con gli Usa Gelo da Mosca | Le esche con cui Putin vuole bloccare i fondi

Forte accelerazione nella crisi ucraina: colloqui in corso ad Abu Dhabi, l'Ucraina accetta la riduzione dell'esercito a 800 mila effettivi. Ma il ministro degli Esteri Lavrov frena: se il piano fosse diverso da quello Wittkoff-Kushner, «ci troveremmo di fronte a una situazione radicalmente diversa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ucraina, svolta nei negoziati: "Kiev accetta la bozza concordata con gli Usa". Gelo da Mosca | Le esche con cui Putin vuole bloccare i fondi

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo quattro anni, pare finalmente che ci sia una prima svolta nella guerra in Ucraina - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, cosa sta succedendo a Ginevra? Dall'«imboscata interna» all'ottimismo: perché si parla di svolta | Kiev, le linee rosse Vai su X

Ucraina, svolta nei negoziati di pace: «Kiev ha accettato la bozza in 19 punti». Gelo da Mosca: «Devono essere mantenute le intese raggiunte tra Putin e Trump» - Forte accelerazione nella crisi ucraina: colloqui in corso ad Abu Dhabi, l'Ucraina accetta la riduzione dell'esercito a 800 mila effettivi. Come scrive corriere.it

Ucraina. Regioni contese, adesione alla Nato, dimensioni dell’esercito, elezioni: cosa prevede il piano di 19 punti dell’Ue - Territori contesi, adesione alla Nato, dimensione dell'esercito: ecco cosa contiene la controproposta europea al piano Trump ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Trump mercanteggia sull'Ucraina. Concorda 19 punti con Kiev (e senza l'Ue), poi ne parla con Xi - Usa e Ucraina affidano le questioni più spinose, dai confini agli asset russi, al confronto fra Zelensky e il presidente Usa. Come scrive huffingtonpost.it