Ucraina svolta nei negoziati | Kiev accetta la bozza concordata con gli Usa Gelo da Mosca | Le esche con cui Putin vuole bloccare i fondi

Xml2.corriere.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forte accelerazione nella crisi ucraina: colloqui in corso ad Abu Dhabi, l'Ucraina accetta la riduzione dell'esercito a 800 mila effettivi. Ma il ministro degli Esteri Lavrov frena: se il piano fosse diverso da quello Wittkoff-Kushner, «ci troveremmo di fronte a una situazione radicalmente diversa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

ucraina svolta nei negoziati kiev accetta la bozza concordata con gli usa gelo da mosca le esche con cui putin vuole bloccare i fondi

© Xml2.corriere.it - Ucraina, svolta nei negoziati: "Kiev accetta la bozza concordata con gli Usa". Gelo da Mosca | Le esche con cui Putin vuole bloccare i fondi

Contenuti che potrebbero interessarti

ucraina svolta negoziati kievUcraina, svolta nei negoziati di pace: «Kiev ha accettato la bozza in 19 punti». Gelo da Mosca: «Devono essere mantenute le intese raggiunte tra Putin e Trump» - Forte accelerazione nella crisi ucraina: colloqui in corso ad Abu Dhabi, l'Ucraina accetta la riduzione dell'esercito a 800 mila effettivi. Come scrive corriere.it

ucraina svolta negoziati kievUcraina. Regioni contese, adesione alla Nato, dimensioni dell’esercito, elezioni: cosa prevede il piano di 19 punti dell’Ue - Territori contesi, adesione alla Nato, dimensione dell'esercito: ecco cosa contiene la controproposta europea al piano Trump ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

ucraina svolta negoziati kievTrump mercanteggia sull'Ucraina. Concorda 19 punti con Kiev (e senza l'Ue), poi ne parla con Xi - Usa e Ucraina affidano le questioni più spinose, dai confini agli asset russi, al confronto fra Zelensky e il presidente Usa. Come scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Svolta Negoziati Kiev