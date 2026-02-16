Ucraina verso i nuovi colloqui Putin non si ferma Kiev al freddo
Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato nuovi attacchi contro le città ucraine, mentre i civili continuano a pagare il prezzo più alto. Nella notte, i raid sono arrivati anche su zone già colpite, e le sirene sono suonate in diverse aree di Kiev. Intanto, le parti si preparano a riprendere i negoziati, anche se le tensioni restano alte. La contraerea di Kiev ha intercettato alcuni missili, evitando danni peggiori. La guerra si fa sentire sempre di più anche nelle case della capitale.
La guerra in Ucraina. I civili sempre più nel mirino di Putin. Anche ieri, nuovi raid contro le città, respinti dalla contraerea di Kiev. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
La guerra in Ucraina non si ferma più: Putin lancia nuovi raid su Kiev, ma Trump dice di vedere la pace a un passo
Ucraina, la “tregua del freddo” fa sperare Kiev. Domenica nuovi colloqui: la strategia Usa per la pace e i tre scenari del 2026
La tregua di una settimana tra Russia e Ucraina, annunciata da Vladimir Putin e Donald Trump, porta un po’ di speranza a Kiev.
Ucraina, verso i nuovi colloqui. Putin non si ferma, Kiev al freddo
drone, blackout e trattative: cosa c'è dietro i nuovi colloqui di pacescambi di strike tra Russia e Ucraina e posizioni inconciliabili sui territori minacciano di sminuire l'efficacia dei prossimi colloqui a Ginevra mediati dagli Stati Uniti ... notizie.it
Guerra Ucraina Russia, Mosca: governance Onu per Kiev. Nuovi negoziati a GinevraAlla vigilia di altri colloqui, Zelensky si rivolge alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco e avverte gli Stati Uniti che escludere l'Europa dal tavolo è un grave errore. Intanto il viceministro d ... tg24.sky.it
