Ucraina verso i nuovi colloqui Putin non si ferma Kiev al freddo

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato nuovi attacchi contro le città ucraine, mentre i civili continuano a pagare il prezzo più alto. Nella notte, i raid sono arrivati anche su zone già colpite, e le sirene sono suonate in diverse aree di Kiev. Intanto, le parti si preparano a riprendere i negoziati, anche se le tensioni restano alte. La contraerea di Kiev ha intercettato alcuni missili, evitando danni peggiori. La guerra si fa sentire sempre di più anche nelle case della capitale.