La guerra in Ucraina non si ferma più | Putin lancia nuovi raid su Kiev ma Trump dice di vedere la pace a un passo

Le esplosioni che hanno scosso Kiev nel cuore della notte riportano la guerra in Ucraina alla sua dimensione più brutale, proprio mentre sul piano diplomatico si moltiplicano i segnali – e le dichiarazioni – di un possibile cambio di passo. La capitale ucraina è stata colpita da una nuova ondata di attacchi russi, con missili ipersonici, balistici e da crociera che hanno costretto la popolazione a rifugiarsi nei bunker e hanno provocato danni e feriti in diversi distretti. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, le difese aeree sono entrate in azione dopo il lancio di missili Kinzhal, Iskander e Kalibr. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

