Ucraina, svolta inattesa: Mosca apre all’ONU per una governance temporanea mentre a Kiev monta la crisi politica. Una proposta che scuote gli equilibri del conflitto. La Russia ha espresso apertura a una possibile gestione internazionale temporanea dell’Ucraina, affidata all’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’annuncio, giunto il 16 febbraio 2026, coincide con un momento di crescente instabilità politica a Kiev, aggravata dall’arresto dell’ex ministro dell’Energia con l’accusa di corruzione. Questa inattesa mossa potrebbe aprire un nuovo capitolo diplomatico, sebbene le reali intenzioni di Mosca restino ancora avvolte da incertezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il viceministro russo degli Esteri, Mikhail Galuzin, ha annunciato che Mosca propone di affidare un’amministrazione temporanea delle Nazioni Unite a Kiev, per cercare di riportare la pace nel paese.

