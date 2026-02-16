Ucraina | Russia propone gestione ONU tra crisi a Kiev e accuse di corruzione al governo Zelensky
La Russia ha proposto di affidare all’ONU la gestione della crisi in Ucraina, nel tentativo di calmare le tensioni tra Mosca e Kiev. La mossa arriva mentre a Kiev si intensifica la lotta politica interna, con il governo Zelensky sotto pressione per le accuse di corruzione. Secondo fonti ufficiali, Mosca vuole creare un organismo internazionale che possa coordinare gli interventi e facilitare un accordo tra le parti. Un dettaglio importante: questa proposta viene avanzata proprio mentre si registrano nuovi scontri tra forze ucraine e separatisti filorussi.
