Ucraina | Guardian ' nel 2025 vittime civili ucraine aumentate del 26%'

Secondo il Guardian, nel 2025 le vittime civili ucraine sono cresciute del 26% a causa dei bombardamenti, un incremento che si lega all’aumento degli attacchi russi contro le città e le infrastrutture nazionali. Nei quartieri di Kyiv e in altre zone strategiche, le famiglie affrontano un aumento delle perdite e dei danni alle abitazioni.

Londra, 16 feb. (Adnkronos) - Nel 2025 le vittime civili in Ucraina causate dai bombardamenti sono aumentate del 26%, un dato che riflette l'aumento degli attacchi russi contro città e infrastrutture del Paese. Secondo quanto riportato dal Guardian, che cita Action on Armed Violence (AOAV), 2.248 civili sono stati uccisi e 12.493 feriti a causa delle violenze in Ucraina, con un numero di vittime e incidenti in significativo aumento. In media, 4,8 civili sono stati uccisi o feriti in ogni attacco, il 33% in più rispetto al 2024, con l'attacco peggiore avvenuto a Dnipro il 24 giugno. I missili russi hanno colpito un treno passeggeri, appartamenti e scuole, uccidendo 21 persone e ferendone 314, tra cui 38 bambini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

