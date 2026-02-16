Gli attacchi ucraini hanno colpito nella notte obiettivi militari strategici nelle regioni di Donetsk, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, a causa delle recenti offensive russe. Le esplosioni hanno danneggiato basi e depositi di munizioni, creando disagi nelle aree occupate.

Kiev, 16 feb. (Adnkronos) - Gli attacchi ucraini hanno colpito nella notte diversi obiettivi militari "importanti" nelle zone occupate dalla Russia delle oblast' di Donetsk, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, precisando che i raid hanno preso di mira aree nelle regioni sud-orientali occupate dalla Russia, dove Mosca aveva concentrato le sue truppe, nonché un centro di comunicazioni russo e un centro di controllo droni nelle zone occupate dell'oblast' orientale di Donetsk. "Le perdite nemiche e l'entità dei danni causati sono in fase di chiarimento", ha aggiunto lo Stato Maggiore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Kiev, colpiti importanti obiettivi militari russi in 3 regioni

All’inizio del nuovo anno, Russia e Ucraina continuano a fronteggiare un conflitto che si protrae tra accuse di terrorismo e interventi militari.

Nella notte tra lunedì e martedì, la Russia è stata oggetto di un ampio attacco di droni provenienti dall’Ucraina.

Nuovo record! L'Ucraina Colpisce 60 Assetti Energetici Russi! | RFU News

