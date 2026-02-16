Ucraina | Kiev colpiti importanti obiettivi militari russi in 3 regioni
Gli attacchi ucraini hanno colpito nella notte obiettivi militari strategici nelle regioni di Donetsk, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, a causa delle recenti offensive russe. Le esplosioni hanno danneggiato basi e depositi di munizioni, creando disagi nelle aree occupate.
Kiev, 16 feb. (Adnkronos) - Gli attacchi ucraini hanno colpito nella notte diversi obiettivi militari "importanti" nelle zone occupate dalla Russia delle oblast' di Donetsk, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, precisando che i raid hanno preso di mira aree nelle regioni sud-orientali occupate dalla Russia, dove Mosca aveva concentrato le sue truppe, nonché un centro di comunicazioni russo e un centro di controllo droni nelle zone occupate dell'oblast' orientale di Donetsk. "Le perdite nemiche e l'entità dei danni causati sono in fase di chiarimento", ha aggiunto lo Stato Maggiore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
La Russia accusa l’Ucraina di “terrorismo” contro i civili nel raid di Capodanno. Kiev: “Colpiamo solo obiettivi militari”
All’inizio del nuovo anno, Russia e Ucraina continuano a fronteggiare un conflitto che si protrae tra accuse di terrorismo e interventi militari.
Ucraina, attacco massiccio alla Russia: pioggia di droni, obiettivi colpiti
Nella notte tra lunedì e martedì, la Russia è stata oggetto di un ampio attacco di droni provenienti dall’Ucraina.
Nuovo record! L'Ucraina Colpisce 60 Assetti Energetici Russi! | RFU News
Argomenti discussi: Le notizie di sabato 7 febbraio sul conflitto in Ucraina; Guerra Ucraina - Russia, le news del 9 febbraio. Lavrov: Trump ha tradito gli impegni presi con Putin; Mosca: Kiev e Varsavia coinvolte nell'attentato al generale Alexeyev - Tass, ucciso Petrenko tenente colonnello delle forze speciali ucraine; Guerra Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e Odessa.
Guerra Ucraina, Mosca: Il regime di Kiev è cellula terroristica internazionale. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Mosca: 'Il regime di Kiev è cellula terroristica internazionale'. LIVE ... tg24.sky.it
Guerra Ucraina Russia, Mosca: governance Onu per Kiev. Nuovi negoziati a GinevraAlla vigilia di altri colloqui, Zelensky si rivolge alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco e avverte gli Stati Uniti che escludere l'Europa dal tavolo è un grave errore. Intanto il viceministro d ... tg24.sky.it
#TG2000 - La guerra in Ucraina. I civili sempre più nel mirino di Putin. Anche ieri, nuovi raid contro le città, respinti dalla contraerea di Kiev. #16febbraio #Ucraina #Putin #Kiev #Kharkiv #Zelensky #Odessa #Zaporizhzhia #Russia #Dnipropetrovsk #Donbass # - facebook.com facebook
#Tg2000, #16febbraio 2026 – ore 12 #Ucraina #Kiev #Russia #Mosca #Iran #Trump #Khamenei #Larijani #Gaza #Israele #Cisgiordania #Boardofpeace #Tajani #Nordio #Maltempo #Niscemi #Courmayer #Caivano #DonPatriciello #Navalny #PapaLeoneXIV x.com