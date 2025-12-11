Ucraina attacco massiccio alla Russia | pioggia di droni obiettivi colpiti

Nella notte tra lunedì e martedì, la Russia è stata oggetto di un ampio attacco di droni provenienti dall’Ucraina. Le forze di difesa aerea russe hanno intercettato centinaia di velivoli senza pilota, segnando una escalation nel conflitto tra i due paesi e suscitando preoccupazioni a livello internazionale.

Un nuovo, vasto attacco di droni scuote la Russia: nella notte tra lunedì e martedì, le forze di difesa aerea russe hanno dichiarato di aver intercettato centinaia di velivoli senza pilota lanciati dall’Ucraina. Secondo le fonti ufficiali di Mosca, nell’arco di poche ore sarebbero stati neutralizzati ben 287 droni, distribuiti su più regioni strategiche del Paese, mentre contemporaneamente un impianto petrolifero nel Mar Caspio sarebbe stato colpito. L’escalation segna uno degli episodi più intensi dall’inizio del conflitto, con una pressione crescente sulle infrastrutture sensibili russe.. Le informazioni diffuse dal governo russo riferiscono che la regione di Bryansk sarebbe stata bersaglio principale, con oltre cento droni intercettati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Spostiamoci ora in Europa: "Guerra in Ucraina: secondo le autorità locali, un «massiccio attacco con droni» ha colpito la città di Sumy." @battgirl74 Vai su X

Attacco massiccio dei terroristi russi all'Ucraina: ci sono morti e feriti, inclusi bambini Regione di Dnipropetrovsk: a causa di attacchi nemici, un uomo è morto e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, hanno riferito le autorità locali. Lo stato di sal - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina Russia, Kiev risponde al piano Usa. Trump: “Pazienza finita". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev risponde al piano Usa. Riporta tg24.sky.it

Ucraina, massiccio attacco russo a Kremenchuk: blackout e stop a acqua e riscaldamento - La città di Kremenchuk, nella regione di Poltava, è finita nel mirino di un "attacco massiccio" che ha lasciato alcune aree senza acqua, ... Come scrive affaritaliani.it