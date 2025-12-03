Ucraina niente intesa sui territori dopo i colloqui Usa-Russia a Mosca Rutte Nato | Avanti con armi a sanzioni Putin minaccia ma lontano dal fronte

Ucraina, niente intesa sui territori dopo i colloqui Usa-Russia a Mosca. Rutte (Nato): "Avanti con armi a sanzioni. Putin minaccia, ma lontano dal fronte"

? Le parole dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell'Alleanza atlantica, in un'intervista al Financial Times fanno nuovamente alzare la tensione in una fase in cui si cerca, faticosamente, l’intesa per la pace in Ucraina Le - facebook.com Vai su Facebook

"Credo che siamo molto vicini a un accordo, lo scopriremo". Il presidente #Usa #DonaldTrump si è mostrato ottimista su un'intesa per l' #Ucraina Vai su X

"Progressi" Russia-Ucraina, ma non c'è accordo sui territori. L'Europa trova l'intesa sul graduale stop al gas russo - I colloqui al Cremlino, sono stati "utili e costruttivi", ma il presidente russo Vladimir Putin ha detto agli interlocutori americani che la Russia potrebbe ... Come scrive msn.com

Ucraina: riunione Putin-Witkoff, niente intesa sui territori - Dopo oltre cinque ore di colloqui gli emissari dello zar hanno fatto sapere che "un compromesso non è stato tro ... Secondo swissinfo.ch

Ucraina, Rubio: «Progressi nei colloqui con la Russia». Intesa in Europa sul divieto graduale di import di gas russo - Nessuna svolta è arrivata dal vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. Riporta ilmessaggero.it

Riunione Putin-Witkoff, niente intesa sui territori - Nessuna svolta è arrivata dal vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. Si legge su ansa.it

Le condizioni di Putin: 'Tregua in cambio dei territori' - Quando mancano pochi giorni ai negoziati a Mosca tra russi e americani, Vladimir Putin mette in chiaro quali sono le sue condizioni per "cessare le ostilità" in Ucraina: il ritiro delle forze di Kiev ... Da ansa.it

Ucraina, niente pace senza accordo sui territori: Mosca chiude la porta, poi definisce “costruttivi” i colloqui con gli Usa - Dialogo costruttivo tra Usa e Russia sul conflitto in Ucraina, ma il compromesso sul territorio resta lontano. Lo riporta msn.com