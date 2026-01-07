Una recente sentenza in Italia ha riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento per la moglie, che ha dedicato 18 anni alla cura della famiglia e della casa, iniziando a lavorare solo nel 2001. La decisione evidenzia l’importanza di tutelare il ruolo di chi si occupa della gestione domestica, anche dopo il divorzio, in base alle circostanze e agli accordi di fatto intercorsi nel tempo.

Modena, 7 gennaio 2025 – Si è dedicata per 18 anni alla cura della casa e dei figli, per accordo tacito con il marito, iniziando a lavorare solo nel 2001. Quindi una volta collocata in pensione, il reddito percepito sarà sicuramente ‘inficiato’ dai pochi anni di attività lavorativa. Per questo motivo, nonostante la differenza reddituale attuale dei coniugi non sia significativa, è giusto che l’ex marito le corrisponda un assegno di mantenimento. E’ questa la recente sentenza della prima sezione del tribunale civile di Modena che, appunto, riconosce ad una donna di 64 anni – rappresentata dagli avvocati Fabrizio Fiorini e Annalisa Bova - il diritto a ricevere un assegno alimentare, pur in presenza di redditi dei due coniugi non significativamente distanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sentenza dopo il divorzio: “Per anni lavorò in casa, così la moglie ha diritto all’assegno del marito”

