Luigi Codotto uccide la moglie in casa poi si toglie la vita | L' ha colpita con un' accetta Il femminicidio a Latisana

A Latisana, un tragico episodio ha visto coinvolti Luigi Codotto, di 80 anni, e sua moglie Luigia Rossi, di 78. Secondo le prime ricostruzioni, Codotto avrebbe ucciso la consorte con un’accetta prima di togliersi la vita. Si tratta di un grave caso di femminicidio che desta preoccupazione e attenzione, richiedendo approfondimenti sulle dinamiche e sui fattori che hanno portato a questa tragedia.

Un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è suicidato. Le vittime sono Luigi Codotto e Luigia Rossi. È accaduto giovedì mattina, 22 gennaio 2026, a Latisana (Udine). Le indagini sono condotte dai carabinieri che, coordinati dalla Procura di Udine, stanno cercando di delineare i contorni del femminicidio. L'aggressione in casa Il dramma, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto in ambito domestico, nell'abitazione in via Casette 51, dove la coppia viveva. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe conficcato un'accetta (o un utensile) in testa alla donna e poi si è tolto la vita con un coltello. 🔗 Leggi su Leggo.it

