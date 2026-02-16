Dana Eden, produttrice israeliana della serie 'Tehran', è stata trovata morta in Grecia mentre lavorava alle riprese della quarta stagione. La causa della morte non è ancora chiara, ma si sa che si trovava sul set in un villaggio vicino ad Atene. La notizia ha colpito il mondo della televisione, dove Eden era molto stimata per il suo talento e la passione con cui creava le sue storie.

Atene, 16 feb. (Adnkronos) - Dana Eden, produttrice e ideatrice israeliana della serie tv 'Tehran', è morta a 52 anni durante le riprese della quarta stagione in Grecia. Lo hanno confermato i media israeliani, aggiungendo che la polizia di Atene sta indagando sulla possibilità che la donna sia stata assassinata da agenti del governo iraniano, che aveva attaccato la serie televisiva Teheran sui media statali fin dalla sua prima messa in onda. Tuttavia, l'israeliano Canale 12 ha dichiarato stamattina che questa notizia era una "fake news" e che non era stata fatta alcuna menzione di un'indagine per omicidio o del coinvolgimento iraniano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tv: produttrice serie 'Teheran' trovata morta in Grecia

