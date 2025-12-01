Angela trovata morta in casa il dettaglio inquietante | Trovata su di lei
Resta avvolta nel mistero la morte di Angela Dell’Imperio, donna di 44 anni trovata senza vita sabato 29 novembre all’interno della sua abitazione. La vicenda ha scosso la comunità di Frignano, in provincia di Caserta, lasciando familiari e vicini con molti interrogativi sulla dinamica del decesso. Secondo quanto ricostruito, la vittima viveva da sola e il corpo sarebbe stato rinvenuto da alcuni parenti che, non riuscendo a contattarla, sono entrati in casa nel tardo pomeriggio di sabato. Leggi anche: Donna trovata morta sul balcone, in casa la figlia neonata Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: i sanitari del 118, pur arrivando tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
