Laura trovata morta nel lago ghiacciato la dinamica dell’incidente | come è morta

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata del 23 dicembre 2025, quando un escursionista ha notato un corpo nelle acque di un piccolo laghetto ghiacciato. Una scena che ha subito fatto scattare l’allarme e interrotto ore di apprensione, trasformandole in dolore e domande. La vittima è Laura Vietri, giovane lavoratrice stagionale in Valle d’Aosta, scomparsa dopo il turno di lavoro e mai rientrata nell’alloggio condiviso con altri colleghi. La notizia ha colpito profondamente non solo la comunità locale, ma anche quella di origine della donna, dove la famiglia e gli amici attendevano notizie da giorni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

