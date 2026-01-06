Immortalata dall' esperta la Luna Piena del Lupo allo Zenit | ecco perché viene chiamata così

Da cesenatoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Luna Piena del Lupo allo Zenit, immortalata a Cesenatico il 3 gennaio alle 0:40 da Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, rappresenta un evento astronomico particolare. Questa fase lunare, osservata dall’osservatorio locale, ha suscitato interesse per la sua posizione al zenit e per il nome che le è stato attribuito. In questa nota si approfondisce il significato e le caratteristiche di questa luna, così come documentata dall’esperta.

La Luna Piena del Lupo allo Zenit è stata fotografata a Cesenatico alle ore 0:40 del 3 gennaio da Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, dal terrazzino della sua abitazione nel centro storico. “Nonostante il cielo fosse nuvoloso e attraversato da nubi - spiega Briganti - nei rari momenti di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

immortalata dall esperta la luna piena del lupo allo zenit ecco perch233 viene chiamata cos236

© Cesenatoday.it - Immortalata dall'esperta la Luna Piena del Lupo allo Zenit: ecco perché viene chiamata così

Leggi anche: Luna Piena del Lupo il 3 gennaio 2026, a che ora vedere il primo plenilunio dell’anno e perché si chiama così

Leggi anche: Arriva la Luna piena del Lupo: riti e significato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

immortalata dall esperta lunaImmortalata dall'esperta la Luna Piena del Lupo allo Zenit: ecco perché viene chiamata così - nei rari momenti di nitore, ho fotografato la Luna Piena del Lupo allo Zenit grazie ad una paziente osservazione del ciel ... cesenatoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.