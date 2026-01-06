Immortalata dall' esperta la Luna Piena del Lupo allo Zenit | ecco perché viene chiamata così

La Luna Piena del Lupo allo Zenit, immortalata a Cesenatico il 3 gennaio alle 0:40 da Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, rappresenta un evento astronomico particolare. Questa fase lunare, osservata dall’osservatorio locale, ha suscitato interesse per la sua posizione al zenit e per il nome che le è stato attribuito. In questa nota si approfondisce il significato e le caratteristiche di questa luna, così come documentata dall’esperta.

La Luna Piena del Lupo allo Zenit è stata fotografata a Cesenatico alle ore 0:40 del 3 gennaio da Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, dal terrazzino della sua abitazione nel centro storico. "Nonostante il cielo fosse nuvoloso e attraversato da nubi - spiega Briganti - nei rari momenti di nitore, ho fotografato la Luna Piena del Lupo allo Zenit grazie ad una paziente osservazione del cielo".

