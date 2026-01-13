Iran le testimonianze | Internet bloccato non sentiamo le nostre famiglie da una settimana Sparano sulla folla ma le persone restano perché non hanno niente da perdere

In Iran, le proteste continuano da settimane, ma l'accesso a Internet è stato frequentemente bloccato, isolando le persone e impedendo comunicazioni con le famiglie. Testimonianze indicano violenze e sparatorie sulla folla, che tuttavia mantiene la presenza nelle strade. La mancanza di notizie su parenti e amici evidenzia la gravità della situazione e le difficoltà nel monitorare gli sviluppi di un movimento di protesta ancora in corso.

Da giorni non hanno più notizie di mamme e papà, degli amici, di tutte le persone che sono scese in piazza per protestare contro il regime. "Sono molto preoccupata", racconta la regista Somayeh Haghnegahdar in Italia dal 2022. "Nell'ultima chiamata di giovedì scorso i miei parenti mi raccontavano che c'era tantissima gente per strada e quasi tutti i negozi chiusi. Non sapevano cosa sarebbe potuto succedere". Da quel momento, le comunicazioni si sono interrotte. Sarina, invece, parla sotto pseudonimo, è un dottoressa che vive in Europa e fino a inizio gennaio era in Iran: "Prima di salire sull'aereo ho detto a mamma: 'Ti chiamo quando arrivo'.

Iran, repressione senza freni: testimonianze choc da Teheran tra morti, arresti e blackout informativo - Racconti dai manifestanti parlano di sparatorie, ospedali al collasso e decine di vittime. rtl.it

Come fanno gli iraniani ad aggirare il blocco di internet - Il blocco di internet imposto dal governo è quasi totale: secondo NetBlocks, un’organizzazione britannica per la libertà online, dall’8 gennaio il funzionamento di internet è all’1 per cento circa del ... ilpost.it

Dalle difficoltà economiche alle piazze piene di voci diverse, le proteste in Iran raccontano non solo un paese in affanno, ma anche una società che prova a immaginare un domani possibile, con o senza l’aiuto dell’Occidente. Alcune testimonianze di iranian - facebook.com facebook

#Iran, repressione senza freni: testimonianze choc da #Teheran tra morti, arresti e #blackout informativo. Racconti dai manifestanti parlano di sparatorie, ospedali al collasso e decine di #vittime. Le proteste continuano nonostante arresti di massa, minacce x.com

