A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 16 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Oggi, lunedì 16 febbraio, decimo giorno di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà protagonista nelle sei finali che assegneranno medaglie, ovvero i 1000 metri femminili di short track, lo slalom maschile di sci alpino, il big air femminile di sci freestyle, il super team maschile di salto con gli sci, le coppie d’artistico di pattinaggio ed il monobob femminile. Fari puntati sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago dove andranno in scena le gare dello short track. Nei 1000 metri femminili Arianna Fontana va a caccia di una nuova medaglia olimpica, dopo l’argento nei 500 metri, e sarebbe una top-3 dal valore storico perché consentirebbe alla campionessa valtellinese di diventare l’atleta italiana con più presente sul podio di tutti i tempi, sport invernali o estivi che siano. 🔗 Leggi su Oasport.it

