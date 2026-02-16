Turismo Trento corre veloce | superato il muro di 1,4 milioni di presenze

Il turismo a Trento ha registrato un aumento record di presenze nel 2025, superando quota 1,4 milioni. L'incremento è attribuibile alla crescita delle visite nella città e nelle località vicine come Monte Bondone e l’Altopiano di Piné, che hanno attirato un numero maggiore di visitatori rispetto all’anno precedente. La stagione si è rivelata particolarmente favorevole, grazie anche a eventi culturali e sportivi che hanno attirato un pubblico più ampio.

Record storico per l'ambito cittadino e per il territorio allargato. Crescono arrivi, permanenza media e attrattività internazionale Il turismo a Trento vive il suo miglior momento di sempre. Il 2025 si chiude con numeri che parlano chiaro: oltre 1 milione e 400 mila presenze nell'ambito che comprende città, Monte Bondone e Altopiano di Piné, con un incremento dell'8,5 per cento rispetto all'anno precedente. Un risultato che certifica il definitivo salto di qualità del territorio come destinazione turistica matura, capace di attrarre visitatori durante tutto l'arco dell'anno e da mercati sempre più diversificati.