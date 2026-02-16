Turismo infrastrutture e benefici per la città Milano Cortina raccontata da Daniela Santanchè Luca Squeri e Martina Riva

Daniela Santanchè, Luca Squeri e Martina Riva partecipano a un dibattito sul turismo e le infrastrutture di Milano e Cortina, promuovendo iniziative concrete per migliorare i servizi e attrarre visitatori. La discussione si concentra sulle misure adottate per rafforzare l’offerta turistica e sostenere lo sviluppo economico locale, coinvolgendo direttamente le istituzioni e gli operatori del settore.

Formiche è un progetto culturale ed editoriale fondato da Paolo Messa nel 2004. Nato come rivista cartacea, oggi l’arcipelago Formiche è composto da realtà diverse ma strettamente connesse fra loro: il mensile (disponibile anche in versione elettronica), la testata quotidiana on-line Formiche.net, le riviste specializzate Airpress e Healthcare Policy e il sito in inglese ed arabo Decode39. Formiche è un progetto indipendente che non gode del finanziamento pubblico e non è organo di alcun partito o movimento politico. Copyright © 2026 Formiche.net. – Base per Altezza srl Corso Vittorio Emanuele II, n. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Turismo, infrastrutture e benefici per la città. Milano Cortina raccontata da Daniela Santanchè, Luca Squeri e Martina Riva «Per farla dimettere bisogna spararle». Minacce social a Daniela Santanchè, la ministra del Turismo: «Identificato l’autore» Milano-Cortina 2026 vale economicamente 5,3 miliardi euro tra spesa, turismo e infrastrutture Milano-Cortina 2026 rappresenta un investimento economico di circa 5,3 miliardi di euro, comprendendo spesa, turismo e infrastrutture. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, impatto economico da 6,1 miliardi tra indotto turismo e legacy infrastrutture. Il 52% in Lombardia; Sviluppo sostenibile, infrastrutture e crescita la strategia di Antigua e Barbuda; BIT 2026, Lombardia rilancia su turismo e Olimpiadi Milano-Cortina; Sanità, infrastrutture e lavoro le priorità della Liguria. Turismo, servono infrastruttureTurismo costiero, flussi in frenata e infrastrutture al centro del dibattito. Venerdì 13 febbraio, all’auditorium Sant’Antonio di Rosolina, si è tenuto un importante convegno dedicato alle prospettive ... polesine24.it Olimpiadi, turismo e infrastrutture: al territorio un indotto di 5,3 miliardiLe Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 rappresentano un driver di sviluppo territoriale che va oltre i confini della manifestazione stessa, capace di generare flussi turistici prolungati ... ilgazzettino.it ITALIA vs CINA Curling Maschile Precisione, strategia e concentrazione massima sul ghiaccio! Gli Azzurri affrontano la Cina in una sfida intensa, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fredda, cu - facebook.com facebook Milano-Cortina, la mascotte Tina e Milo a ruba nei negozi dei Giochi #olimpiadi #olimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 x.com