Per farla dimettere bisogna spararle Minacce social a Daniela Santanchè la ministra del Turismo | Identificato l’autore
È stato identificato l’autore delle minacce social dirette a Daniela Santanchè. A comunicarlo è stata la stessa ministra del Turismo a margine del BizTravel Forum 2025 a Milano. «Ringrazio le forze dell’ordine per il grande lavoro svolto – ha dichiarato -. Sono riuscite a capire chi è, dove abita e quali fossero le sue intenzioni». L’uomo rintracciato è l’utente Facebook che aveva scritto: «Nessuno spara alla Santanchè? Non si dimette? L’unico modo per farla dimettere è prendere un fucile e spararle ». Dopo la segnalazione, le autorità sono riuscite a risalire alla sua identità. Santanchè, commentando l’episodio, ha spiegato di essere preoccupata per il «clima d’odio» che porta «a minacciare le persone di morte. 🔗 Leggi su Open.online
