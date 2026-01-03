Chiudono gli alberghi boom degli affitti brevi | così cambia il turismo anche a Terni

Negli ultimi anni, la trasformazione del settore turistico in Umbria ha portato a un aumento degli affitti brevi e alla chiusura di molti alberghi tradizionali. Questa evoluzione, più graduale che improvvisa, sta modificando il modo in cui si vive il turismo nella regione, anche a Terni. Un cambiamento che riflette una nuova dinamica di ospitalità, influenzata dalle mutate esigenze dei viaggiatori e dalle strategie degli operatori del settore.

Cento hotel chiusi in 5 anni e boom di B&B, gli albergatori: "Così si svuotano le cittadine delle riviere" - I dati di Unioncamere hanno evidenziato un vero e proprio boom negli ultimi cinque anni in Liguria di bed and breakfast, affittacamere e case vacanze per gli affitti brevi. primocanale.it

Affitti brevi boom, gli alberghi tradizionali arretrano: come cambia l’accoglienza italiana - Negli ultimi cinque anni gli alberghi tradizionali calano del 5%, mentre gli alloggi per soggiorni brevi crescono del 42%, con picchi di +98% a Napoli e +76% a Milano. italiaatavola.net

