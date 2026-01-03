Chiudono gli alberghi boom degli affitti brevi | così cambia il turismo anche a Terni
Negli ultimi anni, la trasformazione del settore turistico in Umbria ha portato a un aumento degli affitti brevi e alla chiusura di molti alberghi tradizionali. Questa evoluzione, più graduale che improvvisa, sta modificando il modo in cui si vive il turismo nella regione, anche a Terni. Un cambiamento che riflette una nuova dinamica di ospitalità, influenzata dalle mutate esigenze dei viaggiatori e dalle strategie degli operatori del settore.
“L’Umbria cambia, lentamente ma in modo inequivocabile. Non lo fa con strappi improvvisi, né con accelerazioni estreme, ma attraverso una riconfigurazione progressiva del proprio sistema di ospitalità. Una trasformazione che non riguarda solo il numero delle imprese, ma il modo stesso in cui il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
