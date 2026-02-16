Turbine per aerei e impianti apre uno stabilimento nel Brindisino | 100 posti di lavoro
Aero Service Technologies Italy apre uno stabilimento nel Brindisino, causando la creazione di 100 nuovi posti di lavoro. La fabbrica sorgerà lungo la statale 7, vicino a Mesagne, e si concentrerà sulla produzione di turbine per aerei e impianti industriali. Un investimento che porta nuove opportunità nella zona e rafforza la presenza dell’azienda nel settore aerospaziale.
Cento posti di lavoro lungo la statale 7, a pochi chilometri da Mesagne (Brindisi), dove sta sorgendo lo stabilimento pugliese della multinazionale Aero Service Technologies Italy dedicato alla manutenzione e alla riparazione di turbine prodotte da GE Aerospace per aeromobili e impianti idroelettrici e petroliferi. La posizione logistica si colloca sulla direttrice che collega Brindisi e Taranto, asse infrastrutturale che favorisce collegamenti con porti e reti di trasporto. L’investimento avviato dall’azienda ha già prodotto effetti sul territorio a partire dai giovani. Una decina di diplomati provenienti da scuole locali a indirizzo industriale è stata inviata a Singapore per corsi di specializzazione tecnica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
