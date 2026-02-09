Ricerca lavoro nel Brindisino | questa settimana quasi 400 posti disponibili

Questa settimana a Brindisi quasi 400 posti di lavoro sono ancora disponibili. L’Ambito di Arpal Puglia ha pubblicato il quinto report settimanale del 2026, che mostra un mercato del lavoro ancora attivo. Sono 45 gli annunci attivi, con un totale di 392 posti in diversi settori. Per chi cerca un’occupazione, questa può essere un’occasione da non perdere.

Il report Arpal: a guidare il mercato del lavoro è il comparto turismo e ristorazione con 245 figure. Al secondo posto il settore marketing, seguito da industria e metalmeccanica A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 245 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore marketing con 100 risorse richieste, seguito dal comparto industria e metalmeccanica con 13 posizioni aperte. Si inserisce al quarto posto l'ambito edilizia con 11 posizioni aperte, seguito dal settore sanitario e socio-sanitario con 9 risorse richieste e dal comparto commercio con sei figure ricercate.🔗 Leggi su Brindisireport.it

