Tumori Aiom | Con reti cliniche la sanità fa squadra e il paziente guadagna tempo

Le reti cliniche diventano una soluzione concreta per affrontare la complessità della medicina moderna. Questa è la proposta dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), che sottolinea come, grazie a un approccio di squadra, si possa migliorare la gestione dei tumori e risparmiare tempo ai pazienti. In un sistema che si fa sempre più complicato, queste reti aiutano i medici a collaborare meglio e a offrire risposte più rapide.

Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - "Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di reti cliniche. Non è una moda organizzativa, ma una risposta concreta a un problema reale: la crescente complessità della medicina moderna. Oggi molte malattie non possono più essere affrontate da un singolo specialista, spesso nemmeno da una singola struttura. Servono competenze diverse, tempi rapidi, decisioni coordinate. Le reti cliniche nascono proprio per questo". Così all'Adnkronos Salute Massimo Di Maio, presidente Aiom (associaziomne italiana oncologia medica) e Rossana Berardi, presidente eletto Aiom, alla vigilia del World Cancer Day, che si celebra domani 4 febbraio.

