Juve Cagliari, Spalletti cambia sulla fascia: l’americano vince il ballottaggio e parte titolare, turno di riposo iniziale per l’esterno azzurro. Le formazioni ufficiali della sfida dell’ Allianz Stadium hanno rivelato una mossa tattica significativa da parte di Luciano Spalletti. Per il match di campionato contro il Cagliari, il tecnico della Juventus ha deciso di apportare un cambiamento rilevante sulla corsia destra del suo centrocampo a quattro, lasciando inizialmente a riposo uno dei giocatori più utilizzati in questo avvio di stagione. Contrariamente alle previsioni della vigilia, che vedevano Andrea Cambiaso pronto a presidiare la fascia, la scelta è ricaduta su Weston McKennie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Cagliari, Spalletti sorprende tutti sulla corsia di destra: Cambiaso va in panchina, gioca lui al suo posto! La decisione del tecnico