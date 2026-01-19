Tsmc perno della rivoluzione tecnologica | via al maxi-piano di investimento per gestire la fame globale di chip

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) è al centro della trasformazione tecnologica globale, sostenendo la crescente richiesta di chip essenziali per l’intelligenza artificiale e altre innovazioni. Per far fronte a questa domanda, Tsmc ha avviato un importante piano di investimenti, rafforzando la propria capacità produttiva e consolidando il ruolo strategico di Taiwan nel settore dei semiconduttori.

Il mondo corre con la rivoluzione dell'intelligenza artificiale e ha sempre più "fame" di tecnologie critiche, ma al contempo questa spinta deve fare i conti con colli di bottiglia industriali il più importante dei quali è rappresentato dal ruolo sempre più centrale di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), il campione tecnologico dell'ex Formosa che regge buona parte del soddisfacimento della domanda del settore. I conti record e il boom di investimenti di Tsmc. Tre elementi hanno contribuito a definirlo negli ultimi giorni. In primo luogo, i conti record di Tsmc, che è l'azienda dominante per la produzione di chip ad alte prestazioni fondamentali per la potenza di calcolo.

