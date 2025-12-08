Salute mentale e geopolitica del trauma | la nuova frontiera della sicurezza globale

Quando osserviamo la geopolitica contemporanea, siamo abituati a concentrarci su fronti visibili: l’avanzata di un esercito, una linea di confine che cambia, un gasdotto che si interrompe, un governo che traballa. Ma accanto a questa dimensione tangibile ne esiste un’altra, più profonda e più difficile da cartografare: quella delle ferite psicologiche che i conflitti e le crisi depositano nelle vite di milioni di persone. È un paesaggio che non compare sulle mappe, ma condiziona silenziosamente la capacità di una società di ricostruire, di fidarsi, di immaginare un futuro. E oggi sempre più evidenze mostrano che queste ferite invisibili — la depressione, l’ ansia, il disturbo post-traumatico, lo stress cronico — stanno diventando una vera e propria componente geopolitica: una variabile che influisce sulla stabilità, sulle migrazioni, sulla coesione sociale, sulla capacità di un paese di sopravvivere alla guerra e ricominciare. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Salute mentale e geopolitica del trauma: la nuova frontiera della sicurezza globale

