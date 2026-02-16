Trump vuole distruggerci ma noi lavoriamo su ciò che unisce
Donald Trump ha dichiarato pubblicamente che mira a distruggere l’Unione europea, sostenendo che sia stata creata per danneggiare gli Stati Uniti. La sua affermazione ha causato polemiche e tensioni tra i leader europei. Nei giorni scorsi, al vertice di Monaco, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha risposto con fermezza alle provocazioni di Washington. Meloni, invece, preferisce parlare di collaborazione e di valori condivisi, cercando di mantenere un dialogo aperto con gli alleati europei.
Traguardo storico per Mirabella Eclano e l’Irpinia, Fruncillo (FDI): «Valorizzare ciò che unisce, piuttosto che ciò che divide»
Mirabella Eclano e l’Irpinia raggiungono un traguardo importante con la candidatura del progetto “L’Appia dei Popoli” tra le finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028.
Il 6 febbraio 2026, Milano Cortina 2026 inviterà il mondo a scoprire che l’Armonia non è solo ciò che si vede o si ascolta, ma ciò che unisce, ispira e costruisce il futuro.
Il 6 febbraio 2026, Milano Cortina 2026 inaugurerà un evento sportivo internazionale che va oltre le competizioni, promuovendo il valore dell’armonia come principio universale.
Trump: Se Cina e Russia occuperanno la Groenlandia, faremo qualcosa come in Venezuela
