Trump vuole distruggerci ma noi lavoriamo su ciò che unisce

Donald Trump ha dichiarato pubblicamente che mira a distruggere l’Unione europea, sostenendo che sia stata creata per danneggiare gli Stati Uniti. La sua affermazione ha causato polemiche e tensioni tra i leader europei. Nei giorni scorsi, al vertice di Monaco, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha risposto con fermezza alle provocazioni di Washington. Meloni, invece, preferisce parlare di collaborazione e di valori condivisi, cercando di mantenere un dialogo aperto con gli alleati europei.