Trump rilancia piano Gaza | 5 miliardi e appello ad Hamas per il disarmo completo nuova fase diplomatica in atto

Donald Trump ha riattivato il suo piano per Gaza dopo aver annunciato di voler allocare più di 5 miliardi di dollari per la regione, in risposta alle recenti tensioni. Durante un discorso, l’ex presidente ha chiesto pubblicamente a Hamas di smilitarizzarsi completamente, puntando a una soluzione più stabile. Nel frattempo, il Board of Peace, creato da Trump, si prepara a rivedere i fondi destinati a Gaza, cercando di portare avanti una nuova fase diplomatica.

Trump rilancia il Board of Peace: 5 miliardi per Gaza e un appello al disarmo di Hamas. Washington – L’ex Presidente Donald Trump ha lanciato un appello diretto ad Hamas affinché rispetti gli impegni presi per una smilitarizzazione completa, mentre il Board of Peace, organismo da lui promosso, si prepara a sbloccare oltre 5 miliardi di dollari per la Striscia di Gaza. L’iniziativa mira a sostenere sforzi umanitari e la ricostruzione del territorio, segnando un tentativo inedito di bypassare i canali diplomatici tradizionali nel conflitto israelo-palestinese. Un nuovo impulso alla pace?. Trump ha espresso un profondo ottimismo riguardo al potenziale del Board of Peace, definendolo un’entità destinata a diventare “l’organo internazionale più importante della storia” con un obiettivo che va oltre la risoluzione della crisi a Gaza, puntando alla “pace nel mondo”.🔗 Leggi su Ameve.eu

Donald Trump ha chiamato Hamas a smilitarizzarsi subito, dopo che il gruppo ha ripetuto di voler mantenere le armi.

Decine di camion carichi di aiuti umanitari hanno attraversato il valico di Rafah, l’unica via per portare cibo, medicine e acqua alla popolazione di Gaza.

