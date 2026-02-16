Trump rilancia piano Gaza | 5 miliardi e appello ad Hamas per il disarmo completo nuova fase diplomatica in atto
Donald Trump ha riattivato il suo piano per Gaza dopo aver annunciato di voler allocare più di 5 miliardi di dollari per la regione, in risposta alle recenti tensioni. Durante un discorso, l’ex presidente ha chiesto pubblicamente a Hamas di smilitarizzarsi completamente, puntando a una soluzione più stabile. Nel frattempo, il Board of Peace, creato da Trump, si prepara a rivedere i fondi destinati a Gaza, cercando di portare avanti una nuova fase diplomatica.
Trump rilancia il Board of Peace: 5 miliardi per Gaza e un appello al disarmo di Hamas. Washington – L’ex Presidente Donald Trump ha lanciato un appello diretto ad Hamas affinché rispetti gli impegni presi per una smilitarizzazione completa, mentre il Board of Peace, organismo da lui promosso, si prepara a sbloccare oltre 5 miliardi di dollari per la Striscia di Gaza. L’iniziativa mira a sostenere sforzi umanitari e la ricostruzione del territorio, segnando un tentativo inedito di bypassare i canali diplomatici tradizionali nel conflitto israelo-palestinese. Un nuovo impulso alla pace?. Trump ha espresso un profondo ottimismo riguardo al potenziale del Board of Peace, definendolo un’entità destinata a diventare “l’organo internazionale più importante della storia” con un obiettivo che va oltre la risoluzione della crisi a Gaza, puntando alla “pace nel mondo”.🔗 Leggi su Ameve.eu
Trump chiede il disarmo di Hamas: “Rispetti gli impegni”. Dal Board of Peace 5 miliardi per Gaza
Donald Trump ha chiamato Hamas a smilitarizzarsi subito, dopo che il gruppo ha ripetuto di voler mantenere le armi.
Gaza, aiuti tramite Rafah: il piano Trump punta a disarmo Hamas e stabilità internazionale. Crisi umanitaria resta.
Decine di camion carichi di aiuti umanitari hanno attraversato il valico di Rafah, l'unica via per portare cibo, medicine e acqua alla popolazione di Gaza.
Gaza, Hamas spiega perché non vuole rinunciare alle armi e non accetta un governo stranieroA Doha è in corso un forum organizzato dall’emittente araba Al Jazeera duramente condannato da Israele: è un raduno di jihadisti ha commentato Tel Aviv e stamane il ministro degli Esteri Saar ha ... tg.la7.it
