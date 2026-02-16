Trump riabilita Colombo e ordina una nuova statua | Un vero eroe americano

Donald Trump ha deciso di riabilitare Cristoforo Colombo e di installare una nuova statua in suo onore, motivando la scelta con l’importanza storica dell’esploratore. La decisione arriva in un momento in cui molte statue sono state rimosse o abbattute, spesso durante proteste contro il passato coloniale. Questa volta, l’ex presidente ha ordinato di erigere un monumento a New York, sottolineando il ruolo di Colombo come “vero eroe americano”. La statua sarà collocata in un parco vicino al porto, dove alcuni attivisti avevano già protestato contro la sua presenza.

New York, 16 febbraio 2026 – Durante le proteste scatenate dalla morte di George Floyd a Minneapolis nel 2020, una statua dedicata a Cristoforo Colombo era stata abbattuta e gettata nel porto di Baltimora, nonostante i tentativi di salvataggio dell'ultima ora di alcuni politici locali, capitanati dall'italoamericano Nino Mangione (cugino, peraltro, dell'ormai molto più famoso Luigi, arrestato per l'omicidio del Ceo di United Healthcare). L'associazione dei Cavalieri di Colombo, un'organizzazione cattolica di immigrati italiani, dopo aver provato senza successo a ricostruirla da alcuni frammenti ripescati dal fondo del mare, ha raccolto i fondi necessari per rifarla di sana pianta.