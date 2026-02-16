Trump | Dai membri Board of peace oltre 5 miliardi per Gaza
Il 19 febbraio 2026, Donald Trump incontrerà i rappresentanti del Board of Peace a causa della richiesta di oltre 5 miliardi di dollari destinati a Gaza. Questa decisione deriva dalla proposta di finanziare progetti umanitari e di ricostruzione nella regione, che Trump ha definito essenziali per migliorare le condizioni di vita della popolazione locale.
WASHINGTON – “Il 19 febbraio 2026 sarò nuovamente raggiunto dai membri del Board of Peace presso il Donald J. Trump Institute of Peace di Washington, D.C., dove annunceremo che gli Stati membri hanno impegnato oltre 5 miliari di dollari per gli sforzi umanitari e di ricostruzione di Gaza e migliaia di persone nella Forza Internazionale di Stabilizzazione e nella Polizia Locale per mantenere la sicurezza e la pace per la popolazione di Gaza. E’ quanto scrive il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (foto), sul suo social network Truth alla vigilia della prima riunione del Board of Peace, che “si rivelerà l’organismo internazionale più influente della storia”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
