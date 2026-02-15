Board of Peace Trump | ‘Stanziati oltre 5 miliardi di dollari per Gaza’

Il presidente Donald Trump ha annunciato che sono stati destinati più di 5 miliardi di dollari per Gaza, una decisione presa per sostenere la regione in difficoltà. Questa somma arriva in un momento di crescente tensione tra Israele e Hamas, e mira a fornire aiuti umanitari e progetti di sviluppo. Trump ha anche avvertito Hamas di rispettare l’impegno per una smilitarizzazione immediata, sottolineando l’importanza di ridurre le minacce alla sicurezza nella zona. Nel frattempo, le autorità israeliane continuano a monitorare attentamente le condizioni sul terreno.

Il Board of Peace, afferma Trump, possiede un potenziale illimitato. "Lo scorso ottobre ho presentato un piano per porre fine in modo definitivo al conflitto a Gaza – dichiara il presidente statunitense– e la nostra visione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Subito dopo, abbiamo accelerato gli aiuti umanitari a ritmi senza precedenti e assicurato il rilascio di tutti gli ostaggi, sia vivi che deceduti". "Il 19 febbraio 2026 sarò nuovamente insieme ai membri del Board of Peace presso il Donald J. Trump Institute of Peace a Washington, D.C", dichiara il presidente statunitense.