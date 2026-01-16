Trump Formato board della pace per Gaza Hamas onori i suoi impegni

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la creazione di un “board of peace” per Gaza, evidenziando l’impegno di Hamas nel rispettare gli accordi presi. Questa iniziativa mira a promuovere stabilità e dialogo nella regione, sottolineando l’importanza di un approccio pacifico e condiviso. La notizia rappresenta un passo significativo nel percorso verso una soluzione duratura dei conflitti in quella zona.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "E' per me un grande onore annunciare la costituzione del board of peace. I membri saranno annunciati a breve, ma posso affermare con certezza che si tratta del board più grande e prestigioso mai riunito, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo". Lo annuncia sui social il presidente degli Sati Uniti, Donandl Trump, che poi aggiunge: "Come annunciato da Steve Witkoff, siamo ufficialmente entrati nella fase successiva del Piano di Pace in 20 punti per Gaza. Dal cessate il fuoco, il mio team ha contribuito a fornire livelli record di aiuti umanitari a Gaza, raggiungendo i civili a una velocità e una portata storiche.

