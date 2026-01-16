Trump Formato board della pace per Gaza Hamas onori i suoi impegni

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la creazione di un “board of peace” per Gaza, evidenziando l’impegno di Hamas nel rispettare gli accordi presi. Questa iniziativa mira a promuovere stabilità e dialogo nella regione, sottolineando l’importanza di un approccio pacifico e condiviso. La notizia rappresenta un passo significativo nel percorso verso una soluzione duratura dei conflitti in quella zona.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ per me un grande onore annunciare la costituzione del board of peace. I membri saranno annunciati a breve, ma posso affermare con certezza che si tratta del board più grande e prestigioso mai riunito, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo”. Lo annuncia sui social il presidente degli Sati Uniti, Donandl Trump, che poi aggiunge: “Come annunciato da Steve Witkoff, siamo ufficialmente entrati nella fase successiva del Piano di Pace in 20 punti per Gaza. Dal cessate il fuoco, il mio team ha contribuito a fornire livelli record di aiuti umanitari a Gaza, raggiungendo i civili a una velocità e una portata storiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Gaza, Trump: “Formato Consiglio per la pace, Hamas consegni armi” Leggi anche: Medio Oriente, il board della pace di Trump. Gaza ancora in ginocchio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gaza, Trump su Truth: Formato il Board della pace, ora Hamas consegni armi; L’Italia nel board per Gaza, il debutto a Davos dove Meloni vedrà di nuovo Trump; Gaza, al via fase 2 del piano di pace. Trump: “Ora Hamas consegni armi”; Trump: “Formato il Consiglio per la Pace a Gaza, a breve i nomi”. Trump “Formato board della pace per Gaza, Hamas onori i suoi impegni” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ per me un grande onore annunciare la costituzione del board of peace. iltempo.it

L’annuncio di Trump: «Formato il Consiglio per la Pace a Gaza» - L’annuncio di Trump: «Formato il Consiglio per la Pace a Gaza». msn.com

Gaza, Trump su Truth: "Formato il Board della pace, ora Hamas consegni armi" - "Posso dire che con certezza che si tratta del Consiglio più grande e prestigioso mai messo insieme in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo", ha affermato il presidente americano ... tg24.sky.it

Formato il consiglio per la pace a Gaza. Trump: “Ora Hamas consegni le armi” Il monito del presidente: https://qds.it/gaza-formato-consiglio-pace-trump-hamas-consegni-armi/ - facebook.com facebook

Gaza, Save the Children: bambini muoiono per freddo e crolli. Trump: formato Consiglio per la pace, a breve i nomi ilsole24ore.com/art/gaza-save-… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.