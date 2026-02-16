Gualdo Tadino PG 51enne trovato morto in casa per un malore improvviso cadavere sbranato dai suoi 3 pitbull rimasti senza cibo

A Gualdo Tadino, un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a causa di un malore improvviso, e poco dopo i suoi tre pitbull, rimasti senza cibo per giorni, hanno aggredito il suo corpo.

L’ipotesi al momento ritenuta più probabile è che il 51enne sia deceduto per cause naturali, probabilmente a seguito di un malore improvviso, e che solo successivamente i cani – rimasti chiusi in casa per giorni senza cibo – si siano avventati sul cadavere Un dramma della solitudine si è cons. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

