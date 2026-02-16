A Gualdo Tadino, un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a causa di un malore improvviso, e poco dopo i suoi tre pitbull, rimasti senza cibo per giorni, hanno aggredito il suo corpo.

L’ipotesi al momento ritenuta più probabile è che il 51enne sia deceduto per cause naturali, probabilmente a seguito di un malore improvviso, e che solo successivamente i cani – rimasti chiusi in casa per giorni senza cibo – si siano avventati sul cadavere Un dramma della solitudine si è cons. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gualdo Tadino (PG), 51enne trovato morto in casa per un malore improvviso, cadavere sbranato dai suoi 3 pitbull rimasti senza cibo

Un uomo è morto improvvisamente in casa, e i pitbull che lo vivevano hanno mangiato il suo corpo.

Un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella sua casa di Rigali, a Gualdo Tadino, dopo essere stato attaccato e sbranato dai suoi tre pitbull.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.