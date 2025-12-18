Sbranato dai suoi cani Orrore in Italia uomo trovato senza vita nella sua abitazione | chi è la vittima

Una tragedia scuote la Val Resia: un uomo è stato trovato senza vita nella sua casa, circondato dai suoi quattro cani di grossa taglia. L’episodio, avvenuto giovedì 18 dicembre 2025 nella frazione Tigo di Resia, ha sconvolto la comunità. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa drammatica vicenda che ha lasciato tutti senza parole.

Mattinata choc in Val Resia, nel comune di Resia ( Udine ). Giovedì 18 dicembre 2025, nella frazione Tigo (zona di via Tigo), un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione: accanto al corpo c'erano i suoi quattro cani, descritti come di grossa taglia. La segnalazione è arrivata intorno a mezzogiorno e sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area e gestire la presenza degli animali. Sull'identità, le conferme arrivano dalla stampa locale e dalla Tgr Rai FVG: la vittima sarebbe Flavio Micelli, 66 anni, che viveva da solo. A trovarlo, secondo RaiNews, è stato il fratello, allarmato perché non rispondeva da due o tre giorni; altre ricostruzioni parlano di un passante.

