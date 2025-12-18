Resia trovato cadavere sbranato dai cani

Un tragico episodio si è verificato a Resia, dove un passante ha scoperto un uomo sbranato da due cani in località Tigo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre le autorità attendono l’arrivo delle unità cinofile della polizia locale per gli accertamenti. La comunità è sotto shock di fronte a questo drammatico evento.

Nel comune di Resia un passante ha rinvenuto il cadavere di un uomo che veniva sbranato da due cani. Sul posto, in località Tigo, sono intervenuti i vigili del fuoco, che al momento in cui si scrive attendono l'intervento delle unità cinofile della polizia locale. È successo oggi: l'uomo non è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

