Trovata senza vita ad Atene la produttrice israeliana della serie tv Teheran

Dana Eden, produttrice israeliana della serie tv “Teheran”, è stata trovata senza vita in un hotel nel centro di Atene, probabilmente a causa di un malore. La sua morte è avvenuta nella serata di ieri, 15 febbraio, in una stanza vicino a piazza Syntagma. Il personale dell’hotel ha scoperto il corpo e ha chiamato le autorità.

Il ritrovamento in un hotel nel centro della capitale greca. La produttrice israeliana Dana Eden, 52 anni, è stata trovata morta nella serata di ieri, 15 febbraio, in un hotel nei pressi di piazza Syntagma, nel cuore di Atene. Secondo quanto riportato dai media locali, la donna soggiornava nella struttura mentre si trovava in Grecia per motivi di lavoro. A fare la tragica scoperta è stato il fratello, preoccupato per il fatto che Eden non rispondesse più ai messaggi e alle telefonate. Autopsia disposta, si indaga su tutte le ipotesi. Le autorità elleniche hanno immediatamente avviato le indagini.