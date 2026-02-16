Dana Eden produttrice israeliana della serie Teheran trovata morta in Grecia | girava la quarta stagione
Atene, 16 feb. (Adnkronos) - Omicidio o suicidio? Un'ombra di mistero avvolge la quarta stagione di 'Teheran'. Dana Eden, produttrice e ideatrice della serie israeliana premiata agli International Emmy Awards, è stata trovata morta all'età di 52 anni in una stanza d'albergo ad Atene durante le riprese della nuova stagione in Grecia. Secondo le prime ricostruzioni dei media greci, il corpo è stato scoperto dal fratello. Nella stanza, dove alloggiava dal 4 febbraio, sono state rinvenute pillole e sono stati trovati lividi sul collo e sugli arti. Le autorità locali stanno indagando, valutando la possibilità del suicidio, ma l'ombra del dubbio resta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
«Questa notizia era una "fake news" e non era stata fatta alcuna menzione di un'indagine per omicidio o del coinvolgimento iraniano. » Così ha riportato questa mattina Canale 12, intervenendo sulle voci circolate riguardo la morte di Dana Eden, la produttrice - facebook.com facebook
