Atene, 16 feb. (Adnkronos) - Omicidio o suicidio? Un'ombra di mistero avvolge la quarta stagione di 'Teheran'. Dana Eden, produttrice e ideatrice della serie israeliana premiata agli International Emmy Awards, è stata trovata morta all'età di 52 anni in una stanza d'albergo ad Atene durante le riprese della nuova stagione in Grecia. Secondo le prime ricostruzioni dei media greci, il corpo è stato scoperto dal fratello. Nella stanza, dove alloggiava dal 4 febbraio, sono state rinvenute pillole e sono stati trovati lividi sul collo e sugli arti. Le autorità locali stanno indagando, valutando la possibilità del suicidio, ma l'ombra del dubbio resta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dana Eden, produttrice israeliana della serie Teheran trovata morta in Grecia: girava la quarta stagione

Dana Eden, produttrice della serie tv ‘Tehran’, è stata trovata morta in Grecia mentre lavorava alla quarta stagione.

Dana Eden, produttrice della serie Tehran, è stata trovata morta in una stanza d'hotel ad Atene, dove si trovava da circa due settimane, a causa di un sospetto overdose.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.