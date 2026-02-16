Trovata morta Dana Eden produttrice della serie Tehran | Era ad Atene per girare la quarta stagione

Dana Eden, produttrice della serie Tehran, è stata trovata morta in una stanza d'hotel ad Atene, dove si trovava da circa due settimane, a causa di un sospetto overdose. La donna aveva 45 anni e stava lavorando alla quarta stagione della serie, che avrebbe dovuto iniziare le riprese proprio in Grecia. La polizia sta indagando sulla sua morte, mentre amici e colleghi si mostrano scioccati.

Dana Eden, produttrice della serie israeliana Tehran, è stata trovata morta in una stanza d'hotel ad Atene, dove alloggiava da circa due settimane. Aveva 52 anni. Secondo i media locali, si trovava in Grecia per girare la quarta stagione della serie. Si indaga sulle cause del decesso e non si esclude l'ipotesi suicidio. Trovata morta in Grecia Dana Eden, produttrice israeliana della serie tv Teheran. Aveva 52 anni ed è stata trovata senza vita da suo fratello nella camera d'albergo ad Atene dove alloggiava per lavoro dal 4 febbraio. Si indaga sulle cause del decesso. Si indaga sia per omicidio e che per suicidio: aveva lividi sul collo e sugli arti e nella stanza sono state trovate delle pillole.