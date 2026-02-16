Dana Eden produttrice serie Teheran trovata morta in Grecia | stava girando quarta stagione

Dana Eden, produttrice della serie tv ‘Tehran’, è stata trovata morta in Grecia mentre lavorava alla quarta stagione. La causa sembra essere un malore improvviso, che l’ha colpita durante le riprese, mentre si trovava sul set. La notizia ha sconvolto il cast e la produzione, che si trovavano nel paese per le riprese.

(Adnkronos) – Dana Eden, produttrice e ideatrice israeliana della serie tv ‘Tehran’, è morta a 52 anni durante le riprese della quarta stagione in Grecia. Lo hanno confermato i media israeliani, aggiungendo che la polizia di Atene sta indagando sulla possibilità che la donna sia stata assassinata da agenti del governo iraniano, che aveva attaccato la serie televisiva Teheran sui media statali fin dalla sua prima messa in onda. Tuttavia, l’israeliano Canale 12 ha dichiarato stamattina che questa notizia era una “fake news” e che non era stata fatta alcuna menzione di un’indagine per omicidio o del coinvolgimento iraniano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

