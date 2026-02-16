Troppa Europa? No troppe norme nazionali non armonizzate

Giorgia Meloni, Friedrich Merz e il premier belga Bart De Wever affermano che l’Italia e altri paesi europei sono sovraccarichi di leggi nazionali poco coordinate tra loro. Questa convinzione nasce dalla crescita di norme diverse e spesso incompatibili, che rendono complicato il lavoro delle imprese e dei cittadini. In alcune regioni, le aziende devono rispettare regolamenti distinti per attività simili, creando confusione e rallentamenti.

C'è un mantra che attraversa le capitali europee: Bruxelles regola troppo. Lo ripetono Giorgia Meloni, Friedrich Merz, il premier belga Bart De Wever. L'Unione soffocherebbe la competitività con un eccesso di norme, vincoli e standard. La diagnosi è rassicurante – il problema sarebbero le istituzioni europee – e la terapia implicita altrettanto semplice: meno regole comuni. Ma è una lettura parziale. Il vero freno alla competitività europea non sono tanto le regole condivise, che per definizione si applicano a tutti allo stesso modo, quanto la mancata armonizzazione delle troppe norme nazionali che continuano a frammentare il mercato unico.