La Russia ha deciso di bloccare WhatsApp nel paese. Il governo ha detto che l’app non rispetta le leggi nazionali e ha preso la decisione di interrompere il servizio. La notizia arriva dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha confermato il divieto. Ora gli utenti russi non possono più usare l’app di messaggistica come prima.

La Russia ha bloccato WhatsApp nel Paese per il “mancato rispetto delle leggi nazionali”. Ad annunciarlo era stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Per quanto riguarda il blocco di WhatsApp, c’è stata effettivamente una dichiarazione da parte delle nostre autorità competenti secondo cui, a causa della riluttanza di Meta Corporation a rispettare le norme e la legge russa, tale decisione è stata presa e attuata”, ha detto. La denuncia di WhatsApp. L’ app di messaggistica del gruppo Meta ha denuncia in un post su X: “Oggi il governo russo ha tentato di bloccare completamente WhatsApp nel tentativo di indirizzare gli utenti verso un’app di sorveglianza di proprietà dello Stato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia blocca WhatsApp per “mancato rispetto delle norme nazionali”

Approfondimenti su Russia WhatsApp

Il Piper Club di Roma, storico locale della capitale, è stato sottoposto a sequestro preventivo a causa di violazioni delle norme di sicurezza.

Sono in corso controlli approfonditi nelle discoteche di Ferrara, mirati a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’igiene.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Russia WhatsApp

Argomenti discussi: La Russia ha bloccato WhatsApp; WhatsApp denuncia il tentativo della Russia di bloccare completamente' l'app; Russia tenta di bloccare WhatsApp: la denuncia di Meta; Blocco di Whatsapp, l'app denuncia la Russia.

La Russia blocca Whatsapp. L’alternativa per 120 milioni di utenti è Max: come funzionaIl Cremlino completa il blocco delle app di Meta. Un passaggio cruciale per il progetto Runet. Al posto del servizio di messaggistica c’è Max, una controllata ... repubblica.it

Russia blocca WhatsApp improvvisamente e colpisce oltre 100 milioni di utentiBlocco di WhatsApp in Russia: cosa cambia per utenti e piattaformeDa mercoledì WhatsApp non è più raggiungibile in Russia, con un’interruzione brusca ... assodigitale.it

“La Russia sta cercando di bloccare Whatsapp”, il messaggio di Mosca: “Meta rispetti le nostre leggi” i fatti --> https://www.teleone.it/2026/02/12/la-russia-sta-cercando-di-bloccare-whatsapp-il-messaggio-di-mosca-meta-rispetti-le-nostre-leggi/ - facebook.com facebook

WhatsApp denuncia il tentativo della Russia di ‘bloccare completamente’ l’app dlvr.it/TQvtJ0 #Sicilia #LiveSicilia x.com