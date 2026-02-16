Trieste Taccetti | Nike alla panchina la difesa come identità

Francesco Taccetti ha deciso di affidarsi a Nike per migliorare la sua preparazione fisica, spinto dalla volontà di rafforzare la difesa della sua squadra. La scelta nasce dall’esigenza di trovare attrezzature di qualità che possano sostenere gli allenamenti intensi. A Trieste, Taccetti punta a far diventare la difesa il suo marchio di fabbrica, lavorando con costanza per ottenere risultati concreti.

Nel panorama del basket nazionale emerge una storia di trasformazione e metodo che accompagna la crescita di una figura chiave: Francesco Taccetti. Nato nel 1977, il suo percorso parte dall’ambito manageriale e si intreccia con esperienze in aziende legate all’informatica e alla rete, fino a progetti orientati all’apertura di nuovi store. A 35 anni nasce una seconda vita nel mondo dello sport: un corso da allenatore riaccende la passione, seguito da un anno di aspettativa dal lavoro e dall’ingresso nelle giovanili di Ravenna. Da quel momento si delineano tappe decisive che, con costanza, lo avvicinano al vertice del basket giovanile e professionistico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Pallacanestro Trieste ha deciso di esonerare Israel Gonzalez, a causa di risultati deludenti nelle ultime partite e di un rapporto interno complicato.

La Pallacanestro Trieste ha deciso di esonerare Israel Gonzalez dopo le recenti sconfitte e ha scelto di affidare la squadra a Francesco Taccetti, che già lavora nel settore giovanile del club.

