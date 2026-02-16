Tricolore issato in piazza Roma Celebrata la prima sfilata pubblica

Modena ha celebrato ieri la prima sfilata pubblica del Tricolore, issando la bandiera in piazza Roma. La cerimonia, accompagnata dall’inno di Mameli e dalla partecipazione dei cadetti dell’Accademia Militare, ha ricordato un evento storico avvenuto proprio in questa città il 12 febbraio del 1797. Per l’occasione, le strade del centro si sono riempite di cittadini, molti dei quali hanno assistito alla cerimonia con entusiasmo.

Con una cerimonia in piazza Roma con l’alzabandiera sulle note dell’inno di Mameli e la presenza dei cadetti dell’ Accademia Militare, Modena ieri ha ricordato la prima sfilata pubblica del Tricolore che avvenne proprio in città il 12 febbraio del 1797. Solo poche settimane prima, il 7 gennaio, era stato adottato a Reggio Emilia come bandiera nazionale dalla Repubblica Cispadana, ma fu sotto la Ghirlandina che per la prima volta venne utilizzato in una sfilata pubblica. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Massimo Mezzetti, la prefetta Fabrizia Triolo, il comandante dell’Accademia Militare generale Stefano Messina, il comandante provinciale dei Carabinieri Lorenzo Ceccarelli, la vicesindaca Francesca Maletti e il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, oltre ad altri rappresentanti delle forze dell’ordine, a parlamentari e ad amministratori regionali e comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tricolore issato in piazza Roma . Celebrata la prima sfilata pubblica Modena ricorda la prima sfilata pubblica del Tricolore del 1797, cerimonia in Piazza Roma Modena ha celebrato questa mattina la prima sfilata pubblica del Tricolore, evento che si è svolto in piazza Roma a causa della ricorrenza storica del 12 febbraio 1797. Alzabandiera in Piazza Roma per ricordare la prima sfilata del Tricolore italiano Modena celebra uno dei momenti simbolici della storia italiana con l’alzabandiera in Piazza Roma, dove domenica 15 febbraio alle 10 si ricorderà la prima sfilata pubblica del Tricolore, avvenuta proprio in città il 12 febbraio del 1797. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Modena ricorda la prima sfilata pubblica del Tricolore del 1797, cerimonia in Piazza Roma; A Cortina acceso il braciere, iniziati ufficialmente i Giochi Olimpici: Sofia Goggia ultima tedofora; Civili inermi travolti dalla violenza delle ideologie; Le FOTO più belle della cerimonia d'apertura. Tricolore, Modena ricorda la prima sfilata pubblica del 1797Società: Cerimonia in piazza Roma con l’alzabandiera e i cadetti dell’Accademia Militare. Presenti le autorità civili e militari ... lapressa.it PIAZZA ROMA, L’ALZABANDIERA CELEBRA I PRIMI PASSI DEL TRICOLOREModena rende omaggio alla storia del Tricolore. Questa mattina, l’alzabandiera in piazza Roma ha ricordato i primi passi pubblici del verde, bianco e rosso sotto la Ghirlandina, celebrando l’unità naz ... tvqui.it Addio a Giulio Fibbi. Ampia risonanza aveva avuto la sua vicenda legale con il Comune di Senigallia per il tricolore issato facebook