Modena ricorda la prima sfilata pubblica del Tricolore del 1797 cerimonia in Piazza Roma

Modena ha celebrato questa mattina la prima sfilata pubblica del Tricolore, evento che si è svolto in piazza Roma a causa della ricorrenza storica del 12 febbraio 1797. La cerimonia ha visto l'alzabandiera accompagnato dall'inno di Mameli, attirando un pubblico di cittadini e appassionati. La piazza è stata decorata con bandiere e drappi tricolori, creando un’atmosfera di festa.

Questa mattina alzabandiera coi cadetti dell’Accademia Militare. Presenti le autorità civili e militari Si è tenuto questa mattina, domenica 15 febbraio, in piazza Roma, l'alzabandiera sulle note dell'inno di Mameli per ricordare la prima sfilata pubblica del Tricolore che avvenne proprio in città il 12 febbraio del 1797. Solo poche settimane prima, il 7 gennaio, era stato adottato a Reggio Emilia come bandiera nazionale dalla Repubblica Cispadana, ma fu sotto la Ghirlandina che per la prima volta venne utilizzato in una sfilata pubblica. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Massimo Mezzetti, la prefetta Fabrizia Triolo, il comandante dell’Accademia Militare generale Stefano Messina, il comandante provinciale dei Carabinieri Lorenzo Ceccarelli, la vicesindaca Francesca Maletti e il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, oltre ad altri rappresentanti delle forze dell’ordine, a parlamentari e ad amministratori regionali e comunali.🔗 Leggi su Modenatoday.it Alzabandiera in Piazza Roma per ricordare la prima sfilata del Tricolore italiano Modena celebra uno dei momenti simbolici della storia italiana con l’alzabandiera in Piazza Roma, dove domenica 15 febbraio alle 10 si ricorderà la prima sfilata pubblica del Tricolore, avvenuta proprio in città il 12 febbraio del 1797. 7 gennaio 1797, la nascita del Tricolore e quei cimeli custoditi a Firenze Il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia nacque il Tricolore, simbolo della nostra identità nazionale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Battiato, ricordi geminiani. Anche un ritratto a Guaitoli; Fiorano Modenese ricorda i giovani uccisi il 15 febbraio 1945; ’Savgnan ’na volta’, quando la pellicola è ’doc’; Palloncini bianchi per l’addio a Mattia. Tricolore, Modena ricorda la prima sfilata pubblica del 1797Si è tenuto questa mattina, domenica 15 febbraio, in piazza Roma, l’alzabandiera sulle note dell’inno di Mameli per ricordare la prima sfilata pubblica del Tricolore che avvenne proprio in città il 12 ... sassuolo2000.it Alzabandiera domenica in piazza Roma a Modena per ricordare la prima sfilata pubblica del TricoloreModena celebra uno dei momenti simbolici della storia italiana. Domenica 15 febbraio, alle 10, in piazza Roma a Modena, con l’alzabandiera sulle note dell’inno di Mameli si ricorderà infatti la prima ... sassuolo2000.it SENIGALLIA - Il Comune ha scelto di realizzare un videomapping in piazza Roma che sarà visibile da oggi a martedì prossimo. facebook