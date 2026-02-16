Trevisani senza freni | AIA gestita come una comune l’Inter è stata fortunata Non fate la morale a Bastoni perché…

Trevisani ha criticato duramente la gestione dell’AIA, accusando la federazione di trattare le partite come se fossero gare di un’amichevole, e ha affermato che l’Inter è stata fortunata in alcune decisioni arbitrali. Durante un intervento radiofonico, ha anche difeso Bastoni, invitando a non fare moralismi dopo le polemiche nate dalla partita contro la Juventus. In particolare, Trevisani ha sottolineato come alcune scelte arbitrali abbiano influenzato l’andamento del match, aggiungendo che la direzione di gara appare spesso poco rigorosa.

Inter News 24 Trevisani attacca la gestione Rocchi e difende Bastoni dopo le polemiche scoppiate nella sfida tra Inter e Juventus. Il tavolo di Pressing si è infiammato per il commento di Riccardo Trevisani sugli episodi di Inter-Juventus. Il giornalista ha puntato il dito innanzitutto sulla gestione dei direttori di gara da parte del designatore Rocchi, criticando la scelta di preservare i big per i match futuri: « L’AIA gestisce gli arbitri come fosse una comune; Doveri è stato preservato per Milan-Inter dell’8 marzo, ma prima c’era Inter-Juve! E adesso come se ne esce? ». Secondo Trevisani, la fretta di La Penna nell’ammonire Kalulu è stata l’origine del disastro, suggerendo una gestione più “all’inglese” dei cartellini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Trevisani senza freni: «AIA gestita come una comune, l’Inter è stata fortunata. Non fate la morale a Bastoni perché…» Bastoni dopo Cremonese Inter: «Nel secondo tempo andava gestita meglio. Non facile non concedere gol in trasferta» Bastoni ha commentato la vittoria dei nerazzurri a Cremona, dove l’Inter ha battuto la Cremonese 2-0. Bastoni dopo Cremonese Inter: «Fumogeno? Da condannare. Andava gestita meglio. Non facile non concedere gol in trasferta» Dopo la vittoria a Cremonese, Bastoni si confronta con i media. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Buongiorno a tutti, Posseggo un Symphony 125 e a volte sulle asperità dell' asfalto sento all'anteriore un rumore, come se fosse qualcosa che struscia, qualcosa di metallico che fa attrito e non riesco a capire se viene dalle sospensioni, dai freni o da altro. Que - facebook.com facebook