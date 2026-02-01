Bastoni dopo Cremonese Inter | Fumogeno? Da condannare Andava gestita meglio Non facile non concedere gol in trasferta

Dopo la vittoria a Cremonese, Bastoni si confronta con i media. Il difensore nerazzurro giudica il fumogeno lanciato in campo un gesto da condannare e critica la gestione dell’episodio. “Non è stato facile non concedere gol in trasferta”, ammette, sottolineando le difficoltà incontrate durante la partita. La squadra di Inzaghi si porta a casa i tre punti grazie alle reti di Lautaro e Zielinski, ma resta il tema del fumogeno che ha fatto discutere.

Bastoni ha commentato la vittoria dei nerazzurri a Cremona, dove l’Inter ha battuto la Cremonese 2-0.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter Audero è stato colpito da un fumogeno lanciato dalla curva nerazzurra.

