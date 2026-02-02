Il Gorima Trepuzzi rialza la testa i giallorossi travolgono il Rende 45-17

Il Gorima Trepuzzi torna alla vittoria con un convincente 45-17 contro il Rende. Dopo la sconfitta di Santeramo, la squadra di casa ha dimostrato di avere carattere e determinazione, dominando il match dall’inizio alla fine. I giallorossi hanno preso subito il controllo e non hanno mai lasciato spazio agli avversari, portando a casa tre punti fondamentali per il campionato.

Risposta di carattere fra le mura amiche, dopo il passaggio a vuoto a Santeramo. Formazione calabrese dominata nella prima frazione. Un avvio devastante, con ben sei mete. Inutile il sussulto degli avversari nella ripresa TREPUZZI – Serviva una risposta di carattere dopo il passaggio a vuoto di Santeramo, e la risposta è arrivata forte e chiara. Sul prato di casa, il Gorima Trepuzzi Rugby torna a correre, battendo il Rugby Rende con un netto 45-17 al termine di una sfida dai due volti: un primo tempo dominante e una ripresa di gestione e sofferenza. L'avvio dei salentini è stato semplicemente devastante.

